Incinta in ospedale per visita di routine viene mandata a casa: dopo 3 ore partorisce bimba morta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tragedia in ospedale, partorisce bimba morta. Aveva fatto una visita poche ore prima e aveva avuto l'ok dei medici. La dolorosa vicenda avvenuta al nosocomio di Schiavonia, nel comune di Monselice, in provincia di Padova, che ha portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura. A raccontarla è oggi il quotidiano Il Mattino di Padova.

Ultime Notizie dalla rete : Incinta ospedale Incinta in ospedale per visita di routine viene mandata a casa: dopo 3 ore partorisce bimba morta Teleclubitalia Padova, donna incinta rimandata a casa dall’ospedale: dopo poco la bimba nasce morta

La procura di Padova ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia di una giovane coppia di genitori che ha perso, al termine di una gravidanza regolare, ...

