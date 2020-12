Fonseca: “La polemica con l’arbitro Maresca? Questione chiusa” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky a proposito della gara di domani contro il Cska Sofia, ultima giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra giallorossa è già qualificata da prima del suo raggruppamento. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Ora diventa divertente, con le big che scendono dalla Champions.Dopo la fase a gruppi ci saranno in gara squadre molto forti. Lo dico sempre, è una mini Champions League, vediamo che succede. Sono molto soddisfatto di quanto fatto finora. Non abbiamo finito: è vero che abbiamo il primo posto, ma scendiamo in campo per vincere. Corsa al quarto posto in campionato? È difficile, come a immaginavo. Il campionato in questo momento è molto equilibrato, con squadre forti che possono lottare tutte per i primi posti della classifica. l’arbitro Maresca? È una ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Paulo, allenatore della Roma, ha parlato a Sky a proposito della gara di domani contro il Cska Sofia, ultima giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra giallorossa è già qualificata da prima del suo raggruppamento. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Ora diventa divertente, con le big che scendono dalla Champions.Dopo la fase a gruppi ci saranno in gara squadre molto forti. Lo dico sempre, è una mini Champions League, vediamo che succede. Sono molto soddisfatto di quanto fatto finora. Non abbiamo finito: è vero che abbiamo il primo posto, ma scendiamo in campo per vincere. Corsa al quarto posto in campionato? È difficile, come a immaginavo. Il campionato in questo momento è molto equilibrato, con squadre forti che possono lottare tutte per i primi posti della classifica.? È una ...

