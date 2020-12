Covid, l’impatto sui malati con afasia post-ictus: studio della Federico II di Napoli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La pandemia del Covid-19 ha gravemente influito sulla salute mentale delle persone determinando severe conseguenze psicologiche. L’isolamento dovuto alla pandemia non sembra però aver avuto lo stesso impatto sulle persone con afasia rispetto ai soggetti sani. Uno studio, pubblicato su Frontiers in Psychology, ha evidenziato un incremento dei livelli di ansia e depressione che si e’ dimostrato piu’ grave nella popolazione anziana sana rispetto alla popolazione afasica oggetto dello studio, pur avendo sperimentato entrambi i gruppi un significativo peggioramento degli indici legati ad ansia e depressione durante il lockdown. La prof.ssa Paola Marangolo, Professore Ordinario dell’Università Federico II di Napoli e Direttrice del Laboratorio di Ricerca sull’afasia ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La pandemia del-19 ha gravemente influito sulla salute mentale delle persone determinando severe conseguenze psicologiche. L’isolamento dovuto alla pandemia non sembra però aver avuto lo stesso impatto sulle persone conrispetto ai soggetti sani. Uno, pubblicato su Frontiers in Psychology, ha evidenziato un incremento dei livelli di ansia e depressione che si e’ dimostrato piu’ grave nella popolazione anziana sana rispetto alla popolazione afasica oggetto dello, pur avendo sperimentato entrambi i gruppi un significativo peggioramento degli indici legati ad ansia e depressione durante il lockdown. La prof.ssa Paola Marangolo, Professore Ordinario dell’UniversitàII die Direttrice del Laboratorio di Ricerca sull’...

