Banca MPS | appuntamenti online per parlare di investimenti sostenibili

(Teleborsa) – La sostenibilità come standard delle scelte di investimento per il futuro. E' questo il tema al centro del ciclo dei cinque incontri online che Banca Monte dei Paschi di Siena, con la partecipazione di BlackRock, ha pensato per i propri gestori e clienti per riflettere insieme sulle nuove opportunità di gestione dei portafogli. Il percorso info-formativo ha visto la realizzazione di cinque appuntamenti dal titolo Evoluzione Sostenibile: Investiamo con responsabilità sul futuro, ed ha coinvolto quasi 2000 partecipanti fra gestori e clienti in tutte le aree territoriali della Banca. Alla luce delle restrizioni legate all'emergenza Covid, gli eventi sono stati realizzati in uno studio tv virtuale, in diretta streaming, su una piattaforma digitale dedicata. A livello mondiale esiste già un ...

