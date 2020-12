Roma, Tommasi su Fonseca: «I risultati mettono pressione, lui non si fa condizionare» (Di martedì 8 dicembre 2020) Damiano Tommasi ha parlato della situazione alla Roma di Paulo Fonseca Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma ed ex presidente dell’AIC, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della situazione di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa. «I risultati mettono pressione, ma Fonseca non si fa condizionare dal contratto che ha e dal rinnovo solo in caso di qualificazione in Champions: va avanti per la sua strada. Questa è una stagione stressante, ma la Roma può inserirsi nella lotta alla Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Damianoha parlato della situazione alladi PauloDamiano, ex centrocampista dellaed ex presidente dell’AIC, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della situazione di Paulosulla panchina giallorossa. «I, manon si fadal contratto che ha e dal rinnovo solo in caso di qualificazione in Champions: va avanti per la sua strada. Questa è una stagione stressante, ma lapuò inserirsi nella lotta alla Champions League». Leggi su Calcionews24.com

MCalcioNews : Roma, l'ex Tommasi: 'I giallorossi hanno i mezzi per tornare in Champions' ? - sportli26181512 : Tommasi: 'Fonseca non è un robot, il Covid e le tante partite creano nervosismo': Tommasi: 'Fonseca non è un robot,… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Tommasi: “Una delle cose più difficile da fare a Roma è adattarsi a Roma” - siamo_la_Roma : ??? Parla Damiano #Tommasi ??? 'La #ASRoma può arrivare tra le prime quattro' ?? E sullo sfogo di #Fonseca: 'Vuol di… - VoceGiallorossa : ??? Tommasi: 'La Roma può competere per la Champions, ma molte squadre possono farlo. Fonseca si è inserito bene a R… -