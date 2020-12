Razzismo in Psg-Basaksehir, la furia di Erdogan: “La Uefa deve intervenire” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Condanniamo fermamente le frasi razziste fatte contro Pierre Webo dal team tecnico del Basaksehir e credo che la Uefa debba necessariamente intervenire. Siamo incondizionatamente contro il Razzismo e la discriminazione nello sport e in tutti i settori della vita“. Questa la dura presa di posizione del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, a proposito dell’episodio di Razzismo che si è verificato al Parco dei Principi nel corso di Psg-Istanbul Basaksehir di Champions League. Il quarto uomo Sebastian Coltescu si è rivolto con un epiteto razzista all’indirizzo di Pierre Webo, membro dello staff tecnico del club turco. Da lì la decisione degli ospiti di abbandonare il campo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Condanniamo fermamente le frasi razziste fatte contro Pierre Webo dal team tecnico dele credo che ladebba necessariamente intervenire. Siamo incondizionatamente contro ile la discriminazione nello sport e in tutti i settori della vita“. Questa la dura presa di posizione del presidente della Turchia, Recep Tayyip, a proposito dell’episodio diche si è verificato al Parco dei Principi nel corso di Psg-Istanbuldi Champions League. Il quarto uomo Sebastian Coltescu si è rivolto con un epiteto razzista all’indirizzo di Pierre Webo, membro dello staff tecnico del club turco. Da lì la decisione degli ospiti di abbandonare il campo. SportFace.

