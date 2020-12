Rapina a mano armata in farmacia a Vigna Clara

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 dicembre 2020) Laè avvenuta attorno alle 17:00 del 06/12/2020 nellain via dei Giochi Istmici, in zona. Un uomo si è introdotto nell’attività armato di pistola, tenendo in ostaggio i presenti. Subito dopo si è diretto alla cassa e ha chiesto ai dipendenti i soldi dell’incasso; prima di fuggire, però, la singolare richiesta: l’uomo ha preteso quattro scatole di Viagra dopodiché è fuggito a bordo di uno scooter. Sul caso sta indagando la polizia, cercando di risalire all’identità deltore dalle telecamere di sicurezza. su Il Corriere della Città.