Per sfruttare le restrizioni dovremmo prima imparare a gestire i dati dei contagi, dice Paolo Spada (Di martedì 8 dicembre 2020) «Una seconda ondata con numeri paragonabili alla prima se non altro in termini di impegno sanitario e per certi versi anche di mortalità. Il numero dei casi è meno paragonabile perché nella prima fase c’era una sottostima decisamente maggiore». È il momento di provare a fare qualche bilancio con dati, curve e razionalità alla mano. Tocca ancora a Paolo Spada, il medico dei “numeri”, il chirurgo vascolare all’Humanitas Research Hospital di Milano che da mesi cerca di spiegare l’andamento di questa pandemia, anche dalla seguitissima pagina Facebook “Pillole di Ottimismo”, fondata da Guido Silvestri. Il punto di vista è sempre quello: andare al di là del fanatismo di una parte (“non c’è Covid & no mask”) e dell’altra (“chiudiamo tutto o moriremo tutti”). E dunque, a che punto siamo adesso? «Siamo in ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 dicembre 2020) «Una seconda ondata con numeri paragonabili allase non altro in termini di impegno sanitario e per certi versi anche di mortalità. Il numero dei casi è meno paragonabile perché nellafase c’era una sottostima decisamente maggiore». È il momento di provare a fare qualche bilancio con, curve e razionalità alla mano. Tocca ancora a, il medico dei “numeri”, il chirurgo vascolare all’Humanitas Research Hospital di Milano che da mesi cerca di spiegare l’andamento di questa pandemia, anche dalla seguitissima pagina Facebook “Pillole di Ottimismo”, fondata da Guido Silvestri. Il punto di vista è sempre quello: andare al di là del fanatismo di una parte (“non c’è Covid & no mask”) e dell’altra (“chiudiamo tutto o moriremo tutti”). E dunque, a che punto siamo adesso? «Siamo in ...

MatteoRichetti : Il problema del Mes non sono le condizioni poste per il suo utilizzo e neppure il ricatto del M5S all’esecutivo. Il… - Siphenalambe : Ieri ho acceso il pianoforte digitale. È in solaio... Dentro la sua custodia... Invece la tastiera è impolverata. È… - iavvocato : Come previsto. Per attivare il #cashback di @ioitaliait basta sfruttare l’insonnia e provarci alle 4 di mattina!… - hugmezaynx_ : RT @puparulepatan: Basta sprecare tempo. Lasciati sfruttare dal padrone per raggiungere i suoi obiettivi. - ElisaTola : @AlidaCrivellari @damidaqui26 E ovviamente pe lui e la madre la storiella con Tommaso è una cosa a cui attaccarsi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Per sfruttare Per sfruttare le restrizioni dovremmo prima imparare a gestire i dati dei contagi, dice Paolo Spada Linkiesta.it I pieni poteri di Pedro Sánchez

Risolta la legge Finanziaria, il premier spagnolo ha dato una solidità insperata al suo mandato. Ora anche gli altri leader politici devono decidere se e come diventare grandi ...

Shopping online: i consigli della Polizia postale

Mentre i più capaci hanno imparato a fare acquisti online in modo sicuro, per i neofiti o i meno “smaliziati” e attenti, gli inconvenienti sono dietro l’angolo. Truffatori senza scrupoli, sfruttando i ...

Risolta la legge Finanziaria, il premier spagnolo ha dato una solidità insperata al suo mandato. Ora anche gli altri leader politici devono decidere se e come diventare grandi ...Mentre i più capaci hanno imparato a fare acquisti online in modo sicuro, per i neofiti o i meno “smaliziati” e attenti, gli inconvenienti sono dietro l’angolo. Truffatori senza scrupoli, sfruttando i ...