Napoli | scambio di droga nel quartiere Vasto | due arresti

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ieri pomeriggio, per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio di osservazione in via Bologna all’angolo con via Palermo. Qui hanno potuto documentare una cessione dida parte di due uomini ad un terzo che ha consegnato loro del denaro.per L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Mediagol : #Video #Maradona, quel siparietto con Siani: lo scambio di battute tutto da ridere tra l'attore e il 'Pibe de Oro'… - juvecrazia : Comunque io ricordo quando presi degli insulti pesanti sia dai tifosi della Lazio e quelli del Napoli in due tweet… - Romanito_21 : Sintesi di Sorrentino a Pressing: - Scambio Dybala - Messi - Al Napoli manca un punto. Contro la Juve si doveva gio… - Salvato95551627 : RT @Alberto_Caccia: Ma cosa aspetta il #Napoli a proporre all'#Inter lo scambio #Eriksen-#Milik? Tutte le parti ci guadagnerebbero. - WennerGatta : @Mau_Romeo @RaiSport @realvarriale domenica prossima il Diretur riassumerà in maniera analoga lo scambio di mail fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scambio

Teleclubitalia.it

Giampiero Mughini non si scusa per le offese rivolte a Maradona a poche ore dalla sua morte: "Non ho una virgola da cambare al mio discorso" ...CALCIOMERCATO ROMA FUTURO PELLEGRINI – Dopo il 4-0 di Napoli e lo 0-0 di ieri contro il Sassuolo, la Roma di Paulo Fonseca è uscita dai due match con zero gol fatti, e questo sicuramente non è andato ...