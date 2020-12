Lutto in Argentina: addio all’ex CT Sabella (Di martedì 8 dicembre 2020) Il mondo del calcio riceve ancora brutte notizie dall'Argentina: dopo l'annuncio della morte di Diego Armando Maradona il 25 novembre, ora viene confermata la scomparsa di Alejandro Sabella. E' stato Commissario Tecnico dell'Albiceleste nel Mondiale 2014, terminato con la sconfitta ai supplementari in finale contro la Germania. Da tecnico aveva guida dal 2009 al 2011 l’Estudiantes, vincendo un’Apertura e una Copa Libertadores. Aveva 66 anni ed era ricoverato in terapia intensiva da inizio dicembre. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Il mondo del calcio riceve ancora brutte notizie dall': dopo l'annuncio della morte di Diego Armando Maradona il 25 novembre, ora viene confermata la scomparsa di Alejandro. E' stato Commissario Tecnico dell'Albiceleste nel Mondiale 2014, terminato con la sconfitta ai supplementari in finale contro la Germania. Da tecnico aveva guida dal 2009 al 2011 l’Estudiantes, vincendo un’Apertura e una Copa Libertadores. Aveva 66 anni ed era ricoverato in terapia intensiva da inizio dicembre. ITA Sport Press.

