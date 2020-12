John Lennon, con lui vola via il suo messaggio di pace e libertà (Di martedì 8 dicembre 2020) John Lennon venne assassinato l’8 dicembre del 1980. Uno degli omicidi più tragici della storia. Sebbene molteplici siano le teorie architettate su questo crudele atto di cronaca, la verità è purtroppo una sola, ed è tanto semplice quanto folle. Così folle che risulta inconcepibile, impensabile. E forse è proprio per questo che sono stati creati svariati complotti infondati sulla morte di una leggenda ineguagliabile. Come asserisce il frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli, “insieme a John Lennon, quarant’anni fa morì il coraggio, la speranza, la sfrontatezza di mettere a repentaglio la propria vita pur di affermare le idee in cui si crede. Se ne andò la libertà di mettersi in pericolo, l’avventura di contraddire il senso in cui gira il mondo, e al loro posto arrivarono improvvisamente i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)venne assassinato l’8 dicembre del 1980. Uno degli omicidi più tragici della storia. Sebbene molteplici siano le teorie architettate su questo crudele atto di cronaca, la verità è purtroppo una sola, ed è tanto semplice quanto folle. Così folle che risulta inconcepibile, impensabile. E forse è proprio per questo che sono stati creati svariati complotti infondati sulla morte di una leggenda ineguagliabile. Come asserisce il frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli, “insieme a, quarant’anni fa morì il coraggio, la speranza, la sfrontatezza di mettere a repentaglio la propria vita pur di affermare le idee in cui si crede. Se ne andò ladi mettersi in pericolo, l’avventura di contraddire il senso in cui gira il mondo, e al loro posto arrivarono improvvisamente i ...

