F1, GP Abu Dhabi 2020: numeri, statistiche, curiosità. La Ferrari affronta la sua “bestia nera” (Di martedì 8 dicembre 2020) La stagione 2020 della Formula 1 è giunta al suo epilogo, in quanto nel fine settimana si disputerà il Gran Premio di Abu Dhabi, atto conclusivo del 71° Campionato iridato della massima categoria automobilistica. Sarà la 12ma edizione di un evento entrato in calendario dal 2009 e da allora sempre presente nel programma del Circus. Peraltro, il sipario sul Mondiale calerà proprio a Yas Marina per la nona volta negli ultimi dodici anni. Abu Dhabi ha infatti chiuso i giochi nel 2009, nel 2010 e ininterrottamente dal 2014 in poi. VITTORIE Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, il quale è stato capace di imporsi ben 5 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019. Oltre all’inglese, vi sono altri tre uomini in attività riusciti ad arpionare successi ad Abu Dhabi. Sebastian Vettel ha ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) La stagionedella Formula 1 è giunta al suo epilogo, in quanto nel fine settimana si disputerà il Gran Premio di Abu, atto conclusivo del 71° Campionato iridato della massima categoria automobilistica. Sarà la 12ma edizione di un evento entrato in calendario dal 2009 e da allora sempre presente nel programma del Circus. Peraltro, il sipario sul Mondiale calerà proprio a Yas Marina per la nona volta negli ultimi dodici anni. Abuha infatti chiuso i giochi nel 2009, nel 2010 e ininterrottamente dal 2014 in poi. VITTORIE Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, il quale è stato capace di imporsi ben 5 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019. Oltre all’inglese, vi sono altri tre uomini in attività riusciti ad arpionare successi ad Abu. Sebastian Vettel ha ...

