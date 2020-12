Circello | reddito di cittadinanza e progetti utili alla collettività | è arrivato l’ok dalla giunta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata approvata ieri, dcomunale di, la delibera che dà il viaprima tranche di esecuzione per i “” (PUC). La delibera definisce le aree in cui i beneficiari deldipotranno essere coinvolti per collaborare con il proprio comune. “Abbiamo scelto gli ambiti di intervento sulla base dei bisogni e delle esigenze della comunità –afferma il vice sindaco Gabriele Iarusso– infatti, prevediamo servizipersona, attività riguardanti la cura di parchi gioco per bambini, cortili delle scuole e ancora di supporto per attività culturali”. I Responsabili dei settori in raccordo con il Responsabile per i ...