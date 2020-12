VIDEO | Problemi di masticazione e ‘picky eaters’: i disturbi del comportamento alimentare in aumento tra i bambini (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Problemi di masticazione e ‘picky eaters’, i mangiatori schizzinosi che dicono no a priori a moltissimi cibi. Eccoli i disturbi del comportamento alimentare (Dca) in aumento, che stanno complicando la vita di molti bambini. “In Italia mancano ancora dati di incidenza precisi, ma negli Stati Uniti, Inghilterra e Francia le prevalenze variano dal 3 al 25% della popolazione pediatrica, ovvero riguardano fino a 1 bambino su 4. In questi casi sono gli adulti che devono indirizzare i figli e non il contrario”. Lo evidenzia Margherita Caroli, pediatra e nutrizionista della Societa’ italiana di Pediatria preventiva e sociale, nel corso del 32° Congresso nazionale della Sipps, in programma fino all’8 dicembre sulla piattaforma digitale ‘Health Polis’. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Problemi di masticazione e ‘picky eaters’, i mangiatori schizzinosi che dicono no a priori a moltissimi cibi. Eccoli i disturbi del comportamento alimentare (Dca) in aumento, che stanno complicando la vita di molti bambini. “In Italia mancano ancora dati di incidenza precisi, ma negli Stati Uniti, Inghilterra e Francia le prevalenze variano dal 3 al 25% della popolazione pediatrica, ovvero riguardano fino a 1 bambino su 4. In questi casi sono gli adulti che devono indirizzare i figli e non il contrario”. Lo evidenzia Margherita Caroli, pediatra e nutrizionista della Societa’ italiana di Pediatria preventiva e sociale, nel corso del 32° Congresso nazionale della Sipps, in programma fino all’8 dicembre sulla piattaforma digitale ‘Health Polis’.

«Ci troviamo a fronteggiare un'epidemia che è sempre nel pieno della seconda ondata. I mesi di dicembre e gennaio saranno terribili per i soliti due motivi: i problemi nell'accesso ai servizi e le tan ...

