Traffico Roma del 07-12-2020 ore 17:30 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luceverde Roma me trovati dalla redazione Traffico sostenuto ma complessivamente scorrevole sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra le uscite cassia-flaminia anche a te Giubileo e tra Tiburtina e La Rustica nella zona sud in carreggiata esterna anche qui e rallentamenti di lieve entità tra Ardeatina Appia e Tuscolana invariata la situazione lungo viale del Foro Italico tratto della tangenziale dove ci sono code tra Corso Francia e l’uscita per via della Moschea direzione di San Giovanni si tratta di un incidente incidente in via Nomentana all’altezza di viale XXI Aprile con CUD in uscita dal centro altro incidente Viale di Tor di Quinto in prossimità di via Caprilli ci troviamo poco prima di via dei Due Ponti possibili Code in direzione della Flaminia al Portuense la polizia locale Ci sentiamo un altro ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luceverdeme trovati dalla redazionesostenuto ma complessivamente scorrevole sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra le uscite cassia-flaminia anche a te Giubileo e tra Tiburtina e La Rustica nella zona sud in carreggiata esterna anche qui e rallentamenti di lieve entità tra Ardeatina Appia e Tuscolana invariata la situazione lungo viale del Foro Italico tratto della tangenziale dove ci sono code tra Corso Francia e l’uscita per via della Moschea direzione di San Giovanni si tratta di un incidente incidente in via Nomentana all’altezza di viale XXI Aprile con CUD in uscita dal centro altro incidente Viale di Tor di Quinto in prossimità di via Caprilli ci troviamo poco prima di via dei Due Ponti possibili Code in direzione della Flaminia al Portuense la polizia locale Ci sentiamo un altro ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-12-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Via della Bufalotta code tra Via Ida Baccini e Viadotto Gronchi #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-12-2020 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Code sulla Pontina per incidente direzione Roma: traffico da Pomezia in giù

Incidente sulla Pontina nel pomeriggio di oggi all'altezza di Pomezia, direzione Roma. La coda ha superato i 2 km. A quanto pare l'incidente avrebbe coinvolto un camion, finito contro il guard rail pe ...

DB Cargo sta accelerando su formazione automatizzata dei treni nel traffico a carro singolo

(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – Il Ministero Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali (BMVI) sostiene due innovativi progetti DB Cargo con 7 milioni di euro.

Incidente sulla Pontina nel pomeriggio di oggi all'altezza di Pomezia, direzione Roma. La coda ha superato i 2 km. A quanto pare l'incidente avrebbe coinvolto un camion, finito contro il guard rail pe ...(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – Il Ministero Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali (BMVI) sostiene due innovativi progetti DB Cargo con 7 milioni di euro.