Scuola, Azzolina: "In Campania deve riaprire, pochi 15 giorni in classe. Non riesco a parlare con De Luca" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto"La Scuola in Campania dovrebbe essere aperta, secondo le direttive del governo. I bambini della Campania hanno fatto solo 15 giorni di Scuola ad ottobre". La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ospite della trasmissione televisiva "L'Aria di domenica" su La7, torna sul caso Campania e punta il dito contro il governatore Vincenzo De Luca: "Non riesco a parlargli". "Io parlo con tutti gli amministratori locali, con il presidente De Luca non ci sono riuscita a parlare, c'ho provato ma non ci sono riuscita. Penso che – conclude la ministra – in questo momento c'è la necessità della massima collaborazione istituzionale". La ministra è intervenuta anche sull'ipotesi di apertura domenicale degli istituti ...

