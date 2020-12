Romania, vince l’astensione. Ora il rebus governo (Di martedì 8 dicembre 2020) Domenica scorsa si sono svolte in Romania, nel rispetto delle misure anti-Covid, le elezioni parlamentari più scialbe che la storia post-comunista di questo paese ricordi. Un solo dato basta a sintetizzare la scarsa importanza che hanno riscontrato nel paese: quello dell’affluenza. Degli oltre 18 milioni degli aventi diritto, infatti, circa sei milioni si sono presentati alle urne per una percentuale, la più bassa di tutti i paesi dell’Unione Europea e agli ultimi posti nel mondo, del 33% (i dati non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 dicembre 2020) Domenica scorsa si sono svolte in, nel rispetto delle misure anti-Covid, le elezioni parlamentari più scialbe che la storia post-comunista di questo paese ricordi. Un solo dato basta a sintetizzare la scarsa importanza che hanno riscontrato nel paese: quello dell’affluenza. Degli oltre 18 milioni degli aventi diritto, infatti, circa sei milioni si sono presentati alle urne per una percentuale, la più bassa di tutti i paesi dell’Unione Europea e agli ultimi posti nel mondo, del 33% (i dati non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

