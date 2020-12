Qual. Mondiali 2022: l’elenco di tutti i gironi sorteggiati (Di lunedì 7 dicembre 2020) sorteggiati a Zurigo i gironi di Qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Questi tutti i gironi sorteggiati, con 5 gironi da 5 squadre e 5 da 6 squadre. Questi tutti i gironi sorteggiati: Gir. A Portogallo Serbia Repubblica d’Irlanda Lussemburgo Azerbaijan Gir. B Spagna Svezia Grecia Georgia Kosovo Gir. C Italia Svizzera Irlanda del Nord Bulgaria Lituania Gir. D Francia Ucraina Finlandia Bosnia Erzegovina Kazakistan Gir E Belgio Galles Repubblica Ceca Bielorussia Estonia Gir. F Danimarca Austria Scozia Israele Isole Far Oer Moldavia Gir. D Olanda Turchia Norvegia Montenegro Lettonia Gibilterra Gir. H Croazia Slovacchia Russia Slovenia Cipro Malta Gir. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020)a Zurigo idiificazione aiin Qatar. Questi, con 5da 5 squadre e 5 da 6 squadre. Questi: Gir. A Portogallo Serbia Repubblica d’Irlanda Lussemburgo Azerbaijan Gir. B Spagna Svezia Grecia Georgia Kosovo Gir. C Italia Svizzera Irlanda del Nord Bulgaria Lituania Gir. D Francia Ucraina Finlandia Bosnia Erzegovina Kazakistan Gir E Belgio Galles Repubblica Ceca Bielorussia Estonia Gir. F Danimarca Austria Scozia Israele Isole Far Oer Moldavia Gir. D Olanda Turchia Norvegia Montenegro Lettonia Gibilterra Gir. H Croazia Slovacchia Russia Slovenia Cipro Malta Gir. ...

RedazioneFM : Sorteggio #Mondiali2022, le avversarie dell'#Italia - bronzoceleste : A fare l'albero di Natale a cazzo di cane qua da me siamo delle campionesse mondiali, qual è la stella che calza se… - UNIBET_IT : #Maradona, puntata #2: I migliori documentari su di lui. Qual è il migliore secondo voi? ??? - mariofe92981671 : RT @FedericoVanzan: Qual è la giornata mondiale della rottura di co*****isulle giornate mondiali di?? Chiedo per un amico ?? - Chiedonoperme : RT @FedericoVanzan: Qual è la giornata mondiale della rottura di co*****isulle giornate mondiali di?? Chiedo per un amico ?? -