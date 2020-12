Pasta e fagioli classica (Di lunedì 7 dicembre 2020) La non ha stagioni, è buona tutto l’anno. Se vi piace anche d’estate potete farla seguendo questa comoda ricetta e magari servirla in tavola tiepida. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di Pasta 200 g di fagioli secchi 1 spicchio d’aglio 1 peperoncino piccolo 1 grattata di pepe nero 3-4 cucchiaini di salsa di pomodoro Maggiorana essiccata q.b. Timo essiccato q.b. Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di olio evo 2 lt. d’acqua Per preparare la iniziate mettendo i fagioli in ammollo se utilizzate quelli secchi almeno 10 ore, è consigliabile ricordarsi di metterli in acqua la sera prima. Se utilizzate i fagioli in scatola potete saltare questo procedimento. Quando saranno passate 10 ore, scolate i fagioli e lasciateli sgocciolare bene, pulite ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 7 dicembre 2020) La non ha stagioni, è buona tutto l’anno. Se vi piace anche d’estate potete farla seguendo questa comoda ricetta e magari servirla in tavola tiepida. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di200 g disecchi 1 spicchio d’aglio 1 peperoncino piccolo 1 grattata di pepe nero 3-4 cucchiaini di salsa di pomodoro Maggiorana essiccata q.b. Timo essiccato q.b. Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di olio evo 2 lt. d’acqua Per preparare la iniziate mettendo iin ammollo se utilizzate quelli secchi almeno 10 ore, è consigliabile ricordarsi di metterli in acqua la sera prima. Se utilizzate iin scatola potete saltare questo procedimento. Quando saranno passate 10 ore, scolate ie lasciateli sgocciolare bene, pulite ...

