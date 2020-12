Maradona, Dalma al legale di Diego: 'Sei un vigliacco' (Di lunedì 7 dicembre 2020) BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Continua senza esclusione di colpi la battaglia per l'eredità di Diego Armando Maradona . Dalma , figlia del Pibe de Oro, ha attaccato duramente sui social Matias Morla , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 7 dicembre 2020) BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Continua senza esclusione di colpi la battaglia per l'eredità diArmando, figlia del Pibe de Oro, ha attaccato duramente sui social Matias Morla , ...

LeoAriasPrensa : Dalma Maradona on fire - infoitsport : CLARIN - Maradona, sorpresa nel testamento: fuori ex moglie, Dalma e Gianinna - sportli26181512 : #Maradona, Dalma al legale di Diego: 'Sei un vigliacco': La figlia del Pibe de Oro ha attaccato sui social Matias M… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Maradona, la figlia Dalma contro l'avvocato: «Più vigliacco non potevi essere» - moon_cl0uds : RT @Eurosport_IT: Il Boca segna e festeggia nel segno di #Maradona sotto al suo palco. Lì oggi c'è Dalma, sua figlia, che scoppia in lacrim… -