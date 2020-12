Lukaku e fasce | Conte ha plasmato un' Inter feroce

sportli26181512 : Fattore Lukaku e fasce d'assalto: Conte ha plasmato un'Inter feroce: Fattore Lukaku e fasce d'assalto: Conte ha pla… - FcInterNewsit : GdS - Inter, fattore Lukaku e fasce d'assalto: Conte sta costruendo una macchina da gol modello Triplete - Gazzetta_it : Fattore #Lukaku e fasce d'assalto: #Conte ha plasmato un' #Inter feroce - TheOrologio : Conte sorprende un po’ tutti: titolari ancora in difesa; si vedono Hakimi e Perisic sulle fasce con Alexis a suppor… - Smg_1908 : Mi sto scervellando da due ore per capire chi giocherà domani sulle fasce. Penso comunque che inizieremo così: Hand… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku fasce

La Gazzetta dello Sport

L'Inter è un'autentica macchina da gol: con 26 reti in 10 partite ha l'attacco migliore della Serie A il terzo in Europa. I numeri ...Lukaku e doppietta ex Real, terza vittoria di fila per Conte L'Inter vince e convince, trova la terza vittoria di fila trascinata dal solito Lukaku e da Hakimi battendo il Bologna per 3-1, in una gara ...