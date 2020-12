“Io e Pier abbiamo fatto l’amore” Elisabetta Gregoraci spiazza Tommaso Zorzi Confessione dal ‘Cucurio’

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tante sorprese e colpi di scena durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha iniziato la serata annunciano ai telespettatori che questa sarebbe stata una puntata intensa, con tantissime emozioni e così è stato.ha deciso di lasciare il gioco per tornare dal figlio Nathan Falco ma Alfonso Signorini ha provato a trattenerla per qualche giorno. “Se tu confermerai la tua decisione noi la rispetteremo, la vita vera è fuori, ma io volevo parlarti di persona” e, mostrandosi molto comprensivo verso la forte mancanza diverso il figlio, aggiunge: “Tu però secondo me hai ancora molto da dare”. La showgirl allora, ricordando alcuni momenti della sua avventura, aveva ribadito la sua decisione di non voler proseguire.“Io ho già vinto per me Alfonso, ma non riesco proprio, mi manca ...