I modi Rudy (Giuliani): quattro giorni fa sputacchiava a un processo senza mascherina (Di lunedì 7 dicembre 2020) Rudy Giuliani è risultato positivo al Covid giusto quattro giorni dopo aver chiesto a un membro della giuria – che stava testimoniando durante il dibattimento del processo per le presunte frodi durante le elezioni Usa 2020 – di parlare levandosi la mascherina. Il video già già da qualche giorno e oggi è diventato virale subendo anche una serie di modifiche ironiche. Rudy Giuliani, che oggi è positivo al Covid, solo quattro giorni fa chiedeva alle persone di levarsi la mascherina in sua presenza mentre lui stesso non la portava. LEGGI ANCHE >>> La storia del Four Season sbagliato in cui Rudy Giuliani ha raccontato al mondo la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 dicembre 2020)è risultato positivo al Covid giustodopo aver chiesto a un membro della giuria – che stava testimoniando durante il dibattimento delper le presunte frodi durante le elezioni Usa 2020 – di parlare levandosi la. Il video già già da qualche giorno e oggi è diventato virale subendo anche una serie difiche ironiche., che oggi è positivo al Covid, solofa chiedeva alle persone di levarsi lain sua prementre lui stesso non la portava. LEGGI ANCHE >>> La storia del Four Season sbagliato in cuiha raccontato al mondo la ...

