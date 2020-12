Grande Fratello Vip 5 | Sonia Lorenzini

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 8 dicembre 2020)è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla venticinquesima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020. In aggiornamento…al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 31. - Data di nascita: 27 febbraio 1989. - Luogo di nascita: Asola (Mantova). - Status: single. - Profilo Instagram: circa 839.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosaè diventata “famosa” quando, nel 2016, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Claudio D’Angelo. Dopo aver abbandonato la trasmissione volontariamente, è stata poi richiamata da Maria De Filippi ...