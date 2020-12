GF Vip, grande attesa per l’incontro tra Zorzi e Oppini, Luxuria: “Sono certa che Oppini non mi deluderà” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini all’interno della casa del grande Fratello VIP è stata un’amicizia davvero forte. Una amicizia talmente forte da portare Zorzi ad innamorarsi di Oppini, con conseguenti momenti di dramama nel momento in cui quest’ultimo s’è trovato a voler lasciare la casa del grande Fratello dopo la notizia che il reality sarebbe proseguito per altri due mesi. Vladimir Luxuria s’è così espressa in merito alla situazione – sperando che Oppini non ferisca l’amico ma faccia sì che possa comprendere il fatto che tra i due non può esserci un amore “fisico” (giacché un amore, in assoluto, c’è già – ché cos’è l’amicizia se non una forma d’amore?). Succede che un ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Quella tra Tommasoe Francescoall’interno della casa delFratello VIP è stata un’amicizia davvero forte. Una amicizia talmente forte da portaread innamorarsi di, con conseguenti momenti di dramama nel momento in cui quest’ultimo s’è trovato a voler lasciare la casa delFratello dopo la notizia che il reality sarebbe proseguito per altri due mesi. Vladimirs’è così espressa in merito alla situazione – sperando chenon ferisca l’amico ma faccia sì che possa comprendere il fatto che tra i due non può esserci un amore “fisico” (giacché un amore, in assoluto, c’è già – ché cos’è l’amicizia se non una forma d’amore?). Succede che un ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip grande Grande Fratello VIP 2020: 10 nuovi concorrenti Lamborghini, nomination The Italian Times Gf Vip, cosa è successo davvero tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Gf Vip, cosa è successo davvero tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini durante la quinta edizione del reality di Canale 5.

GF Vip, Malgioglio indigna il web: “Quelli come noi destinati a stare soli”

GF Vip, il discorso di Cristiano Malgioglio indigna il web: “Quelli come noi destinati a stare soli” L’ingresso di Cristiano Malgioglio, ha portato ...

Gf Vip, cosa è successo davvero tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini durante la quinta edizione del reality di Canale 5.GF Vip, il discorso di Cristiano Malgioglio indigna il web: “Quelli come noi destinati a stare soli” L’ingresso di Cristiano Malgioglio, ha portato ...