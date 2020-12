GF Vip | Elisabetta Gregoraci è arrivata ai saluti finali Il momento toccante in camera da letto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella serata del 7 dicembre il ‘Grande Fratello Vip’ tornerà protagonista con una nuova puntata, condotta da Alfonso Signorini. Nello scorso appuntamento di venerdì, Francesco Oppini edhanno annunciato la loro decisione di abbandonare il reality show perché non riuscirebbero a resistere fino a febbraio. Il figlio di Alba Parietti se n’è subito andato, mentre l’ex moglie di Flavio Briatore è rimasta ancora un po’ per salutare Pierpaolo Pretelli e gli altri inquilini. Nella giornata odierna c’è stato undecisamente molto. E no, stavolta non c’entrano nulla Pierpaolo e la loro amicizia speciale. Come detto, la gieffina ha voluto salutare tutti i presenti e ha puntato la sua attenzione soprattutto sull’amico Andrea Zelletta. Si sono messi a chiacchierare ine ...