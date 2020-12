Dpcm e decreto Covid: Natale e festività come ci si deve comportare (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dpcm e decreto Covid, in questi giorni tutti noi abbiamo appreso i provvedimenti del Governo, sul come comportarsi per Natale e festività. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato proprio l’altro ieri , il decreto legge sugli spostamenti. Queste norme sono in vigore dal 4 Dicembre. Al Governo si è lungo dibattuto sulle norme L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Conte prolunga lo stato d’emergenza Stato di emergenza fino al 31 ottobre? Si ipotizza lo stop al vincolo della visita solo ai congiunti Da oggi ripartono gli spettacoli, ecco cosa cambia News in breve del 5 ottobre 2020: cronaca di oggi Il vaccino Covid 19 gratuito per tutti ma non ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 7 dicembre 2020), in questi giorni tutti noi abbiamo appreso i provvedimenti del Governo, sulcomportarsi per. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato proprio l’altro ieri , illegge sugli spostamenti. Queste norme sono in vigore dal 4 Dicembre. Al Governo si è lungo dibattuto sulle norme L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Conte prolunga lo stato d’emergenza Stato di emergenza fino al 31 ottobre? Si ipotizza lo stop al vincolo della visita solo ai congiunti Da oggi ripartono gli spettacoli, ecco cosa cambia News in breve del 5 ottobre 2020: cronaca di oggi Il vaccino19 gratuito per tutti ma non ...

RaiNews : Il 70% degli italiani condivide la scelta di non allentare le misure di contenimento anti-#COVID19 nel mese di dic… - matteosalvinimi : #Salvini: Surreale che con tutti i DPCM fatti non abbiate trovate il tempo di cancellare un Regio Decreto del 1934… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - AndreaAsilo : RT @LaVeritaWeb: Il vicepresidente del Senato: «Le violazioni della libertà per decreto sono contro la nostra carta fondamentale. Faremo ri… - Toniapatty : RT @LaVeritaWeb: Il vicepresidente del Senato: «Le violazioni della libertà per decreto sono contro la nostra carta fondamentale. Faremo ri… -