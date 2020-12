Contratto PA, resta alta tensione Sindacati-Governo (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – resta alta l’asticella della tensione tra Governo e Sindacati sul rinnovo dei contratti pubblici. Confermato, per ora, lo sciopero in programma mercoledì 9 dicembre con la Ministra che ha convocato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil per il giorno dopo, giovedì 10 intorno alle 15. “Va dato atto” ai Sindacati che “l’aspetto finanziario è solo uno degli aspetti cui si deve prestare attenzione” e “agli stessi va riconosciuta la capacità di poter comprendere che, almeno in questa fase, nuove ingenti risorse per la contrattazione non potranno essere garantite”. Così sul Messaggero, la Ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, in vista dello sciopero indetto dalla categoria del pubblico impiego. La Dadone invita a “riflettere su aspetti concreti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) –l’asticella dellatrasul rinnovo dei contratti pubblici. Confermato, per ora, lo sciopero in programma mercoledì 9 dicembre con la Ministra che ha convocato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil per il giorno dopo, giovedì 10 intorno alle 15. “Va dato atto” aiche “l’aspetto finanziario è solo uno degli aspetti cui si deve pre attenzione” e “agli stessi va riconosciuta la capacità di poter comprendere che, almeno in questa fase, nuove ingenti risorse per la contrattazione non potranno essere garantite”. Così sul Messaggero, la Ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, in vista dello sciopero indetto dalla categoria del pubblico impiego. La Dadone invita a “riflettere su aspetti concreti ...

AtankingDivisio : RT @AndreaMariniAgr: @MaxRibaudo @AtankingDivisio Rispetto il suo parete sulle politiche sindacali di Landini, ma secondo me sono indifendi… - AndreaMariniAgr : @MaxRibaudo @AtankingDivisio Rispetto il suo parete sulle politiche sindacali di Landini, ma secondo me sono indife… - chydlovskaja : @sunday_ky Infatti continuerà fino alla scadenza del contratto a meno che la proprietà non lo mandi via.L’unica pos… - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Mario #Balotelli resta in Italia. L’attaccante ha scelto di ripartire dal #Monza dopo essere stato vicino all’accordo con #… - yassine13880342 : RT @NicoSchira: Mario #Balotelli resta in Italia. L’attaccante ha scelto di ripartire dal #Monza dopo essere stato vicino all’accordo con #… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto resta Contratto PA, resta alta tensione Sindacati-Governo Borsa Italiana Contratto PA, resta alta tensione Sindacati-Governo

(Teleborsa) - Resta alta l'asticella della tensione tra Governo e Sindacati sul rinnovo dei contratti pubblici. Confermato, per ora, lo sciopero in programma mercoledì 9 dicembre con la Ministra che h ...

Coronavirus: in zona rossa resta solo l’Abruzzo

Con le nuove ordinanze del Ministero della salute sono state rinnovate le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in ...

(Teleborsa) - Resta alta l'asticella della tensione tra Governo e Sindacati sul rinnovo dei contratti pubblici. Confermato, per ora, lo sciopero in programma mercoledì 9 dicembre con la Ministra che h ...Con le nuove ordinanze del Ministero della salute sono state rinnovate le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in ...