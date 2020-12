Cashback, app IO già in tilt nel giorno di avvio delle iscrizioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel giorno in cui si aprono le iscrizioni al piano i cittadini non riescono ad accedere al servizio né a registrarsi attraverso l’applicazione Leggi su lastampa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nelin cui si aprono leal piano i cittadini non riescono ad accedere al servizio né a registrarsi attraverso l’applicazione

Tommasolabate : Chissà perché sul cashback e l’app Io per avere indietro il 10% dei soldi degli acquisti non vedo tutte le paure pe… - marcobardazzi : L’Italia riassunta in due app: IMMUNI: “Perché devo installarla? E la mia privacy? Chi controlla i dati? Che vuol… - Agenzia_Ansa : Al via le iscrizioni al programma Cashback sulla app Io. Disponibili diversi vademecum online. Il programma di rimb… - michemone : certo che rilasciare la sezione #cashback sull’app #pagoio a 24h dall’avvio è da incapaci - moni_consultant : RT @La_manina__: Ma quelli che stanno mandando in tilt la app per il #cashback e si lamentano perché non riescono a inserire il bancomat so… -