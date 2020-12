Ascolti tv domenica 6 dicembre: Vite in fuga, Che tempo che fa, LIVE – Non è la D’Urso (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ascolti tv domenica 6 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 6 dicembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Vite in fuga. Su Canale 5 LIVE – Non è la D’Urso. Su Rai 2 la serie tv NCIS. Su Italia 1 Il GGG – Il grande gigante gentile. Su Rai 3 il talk di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rete 4 invece il film Non ci resta che piangere. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 6 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 6 dicembre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)tv2020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata diin. Su Canale 5– Non è la. Su Rai 2 la serie tv NCIS. Su Italia 1 Il GGG – Il grande gigante gentile. Su Rai 3 il talk di Fabio Fazio Cheche fa. Su Rete 4 invece il film Non ci resta che piangere. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2020? Di seguito tutti i dati.tv 62020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ...

chetempochefa : Ancora ottimi ascolti per #CTCF che cresce su @RaiTre con oltre 2,8 milioni di telespettatori e il 10.5% di share,… - BFederica97 : Speriamo che gli ascolti di #DayDreamer siano saliti oggi! Quando la domenica leggo le news ci rimango male se calano??. - ariuaria : @QuiMediaset_it parlate di ascolti record ci ringraziate perché seguiamo i programmi e poi nel nome di tutto rovina… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2577 — Ascolti da domenica 29 novembre a sabato 5 dicembre 2020: forte calo per I S… - Marco88836231 : @myrtamerlino @ilariacapua @AzzolinaLucia @CottarelliCPI @VauroSenesi @gerrygreco @La7tv Solito terrorismo mediatic… -