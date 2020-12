Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 7 dicembre 2020: perché non va in onda (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uomini e Donne non va in onda: ecco perché perché oggi non va in onda Uomini e Donne, il dating show più popolare di Mediaset condotto da Maria De Filippi? La puntata di lunedì 7 dicembre 2020 slitta perché siamo in periodo pre-natalizio e anche perché domani è l’8 dicembre, che combacia con l’Immacolata, motivo per cui il programma della De Filippi si prende una pausa e tornerà mercoledì 9 dicembre 2020. Al posto del trono classico e over, guidati dalla mano esperta di Maria, andrà in onda invece un film a tema natalizio, una commedia che vi intratterrà dalle ore 14:40: si tratta di Christmas at the ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)non va in: ecconon va in, il dating show più popolare di Mediaset condotto da Maria De Filippi? La puntata di lunedì 7slittasiamo in periodo pre-natalizio e anchedomani è l’8, che combacia con l’Immacolata, motivo per cui il programma della De Filippi si prende una pausa e tornerà mercoledì 9. Al posto del trono classico e over, guidati dalla mano esperta di Maria, andrà ininvece un film a tema natalizio, una commedia che vi intratterrà dalle ore 14:40: si tratta di Christmas at the ...

redazionetvsoap : #Oggi e #domani #UominiEDonne non c'è, ma poi colpo di scena in arrivo! Ecco le #anticipazioni - Manuel_Real_Off : Bene ma non benissimo #UominieDonne - LadyNews_ : #UominieDonne, anticipazioni 7 dicembre 2020 - - BlogUomini : Anticipazioni Uomini e donne. Maurizio e Gemma baci calienti, Davide e Sophie in difficoltà - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne: ancora sospetti su Valentina Dartavilla -