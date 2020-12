Valentina Lodovini, rivelazione scottante sul suo futuro sentimentale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attrice Valentina Lodovini ha appena fatto una dichiarazione importante. A gran voce annuncia la sua più grande voglia. Stasera Valentina Lodovini sarà presente a Che Tempo Che Fa, un programma su Rai 3 condotto da Fabio Fazio. Accompagnata da Diego Abatantuono presenteranno il nuovo film natalizio di Alessandro Genovesi “10 giorni con Babbo Natale“. Purtroppo Leggi su youmovies (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attriceha appena fatto una dichiarazione importante. A gran voce annuncia la sua più grande voglia. Staserasarà presente a Che Tempo Che Fa, un programma su Rai 3 condotto da Fabio Fazio. Accompagnata da Diego Abatantuono presenteranno il nuovo film natalizio di Alessandro Genovesi “10 giorni con Babbo Natale“. Purtroppo

Trabia_PA : @LodoValentina vale la pena ?? andare a vedere #10GiorniConBabboNatale ???? SOLO perché c'è la Grandissima… - TelefilmSpoiler : Stasera a Che Tempo Che Fa ci saranno come ospiti, tra gli altri: Sabrina Ferilli Diego Abatantuono Fabio De Luigi… - Andrea_Radic : RT @LaFreccia_Mag: La sempre solare @LodoValentina è tra i protagonisti di '10 giorni con Babbo Natale', dal #4dicembre su @PrimeVideo. Nel… - infoitcultura : Valentina Lodovini: «Mamma in carriera a Natale, una commedia per dare speranza» - paoloigna1 : RT @LaFreccia_Mag: La sempre solare @LodoValentina è tra i protagonisti di '10 giorni con Babbo Natale', dal #4dicembre su @PrimeVideo. Nel… -