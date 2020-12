Tromba d’aria in centro | arredi abbattuti e strade allagate VIDEO

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Erano da poco passate le ore 9 quando una, di non enorme portata, si è abbattuta sulcittà, presagio di quanto di lì a poco sarebbe avvenuto in termini di vento e abbondantissime precipitazioni. Un'ora dopo gli effetti erano vistosi: gliesterni di bar e ristoranti – in particolare quelli prospicienti il lungomare – erano stati, così come molti scooter parcheggiati nelle traverse. Situazione difficile: la portata delle precipitazioni ha quasi subito messo fuori uso il sistema fognario pubblico. Le grate non hanno più ricevuto l'acqua che, di conseguenza, si è appantanata. Come si comprende dalle immagini.