Tomahawk | il PC modulare di Razer | è finalmente una costosa realtà

Leggi su eurogamer

(Di domenica 6 dicembre 2020), la nota compagnia specializzata nella componentistica da gaming su PC, ha da sempre espresso il desiderio di realizzare un PCper videogiocatori, dotato di parti facilmente interscambiabili. Oggi, dopo anni e anni di concept e test, questo desiderio è diventato: inizialmente rivelato al CES 2020 lo scorso gennaio, il, il primo PC desktoppre-assemblato della, èdiventato una. Il PC in questione è relativamente semplice nel design, ma è ciò che racchiude all'interno ad essere veramente speciale: due slot PCIe, uno per una GPU e l'altra per una Intel NUC Element board che contiene CPU, RAM, memoria e tutto quello che serve per farlo funzionare. Leggi altro...