Suarez, la Procura di Perugia vuole interrogare l'attaccante: i dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport la Procura di Perugia avrebbe provato a contattare Luis Suarez per far luce sul suo esame-farsa di italiano Secondo La Gazzetta dello Sport, la Procura di Perugia avrebbe cercato di mettersi in contatto con Luis Suarez per far luce sul suo esame-farsa di italiano. In queste settimane, sotto traccia, la Procura ha gia? provato a interrogare l'attaccante uruguaiano, senza riuscirci. Dall'Umbria e? stata inviata una rogatoria, una richiesta di sentire Suarez in video conferenza, che per ora si e? scontrata con i suoi impegni e le complicazioni (logistiche e giuridiche) nate dal trasferimento a Madrid. Questione di tempo: Suarez presto o tardi sara? sentito dalla ...

