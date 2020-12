Siena: 43enne muore nell’auto uscita di strada e precipitata nel torrente (Di domenica 6 dicembre 2020) Un'auto guidata da una donna di 43 anni, poco prima delle 23, è uscita di strada, lungo la provinciale delle Pinete a Monticiano, ed è finita in un torrente. La 43enne è morta Leggi su firenzepost (Di domenica 6 dicembre 2020) Un'auto guidata da una donna di 43 anni, poco prima delle 23, èdi, lungo la provinciale delle Pinete a Monticiano, ed è finita in un. Laè morta

Siena, 6 dic. – Un’auto guidata da una donna di 43 anni è uscita di strada, lungo la Provinciale delle Pinete a Monticiano (Siena) ed è finita in un torrente. La conducente è morta nell’incidente. E’ ...

I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti ieri sera poco dopo le 23 per un incidente stradale avvenuto sulla SP delle Pinete a Monticiano, ...

Siena, 6 dic. – Un'auto guidata da una donna di 43 anni è uscita di strada, lungo la Provinciale delle Pinete a Monticiano (Siena) ed è finita in un torrente. La conducente è morta nell'incidente. I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti ieri sera poco dopo le 23 per un incidente stradale avvenuto sulla SP delle Pinete a Monticiano.