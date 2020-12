Roma, un altro locale vede la chiusura: non rispettava le norme anti-Covid (Di domenica 6 dicembre 2020) I controlli delle norme anti-Covid si intensificano sotto le feste: questi, svolti da parte della Polizia di Stato, stanno interessando le zone del centro storico, in particolare le vie dello shopping di via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare, Piazza Risorgimento e Viale Libia, gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma hanno disposto la chiusura di un esercizio commerciale. Nello specifico, in piazza Cola di Rienzo, i poliziotti, durante l’attività di prevenzione generale e di osservazione delle presenze, nel corso di un controllo all’interno di un bar hanno rilevato infrazioni alle norme anti-Covid procedendo così a sanzionare il titolare e disponendo inoltre la chiusura provvisoria del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) I controlli dellesi intensificano sotto le feste: questi, svolti da parte della Polizia di Stato, stanno interessando le zone del centro storico, in particolare le vie dello shopping di via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare, Piazza Risorgimento e Viale Libia, gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura dihanno disposto ladi un esercizio commerciale. Nello specifico, in piazza Cola di Rienzo, i poliziotti, durante l’attività di prevenzione generale e di osservazione delle presenze, nel corso di un controllo all’interno di un bar hanno rilevato infrazioni alleprocedendo così a sanzionare il titolare e disponendo inoltre laprovvisoria del ...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Sul Recovery plan "lunedì presenteremo una proposta in Consiglio dei ministri figlia delle linee guida europee. E vorrei premettere: Bruxelles non ha chiesto di sostituire i ...

