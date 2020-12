Karina Cascella interrompe i rapporti con Alessandra Gallocchio (ex?) compagna di Salvatore Angelucci: “Non fa più parte delle nostre vite” (Di domenica 6 dicembre 2020) Sembrerebbe essersi rotto qualcosa di irreparabile tra Karina Cascella e Alessandra Gallocchio. Tra le due influencer, infatti, c’è sempre stato un legame di amicizia e stima che non era stato minato neanche dal fidanzamento di Alessandra con Salvatore Angelucci, ex marito di Karina e padre di sua figlia. Le due donne, anzi, avevano sempre mostrato ottimi rapporti e oggi, Karina è felice accanto ad un altro uomo, amico anche lui di Salvatore. Insomma, una bella famiglia allargata. Eppure qualcosa è cambiato. Ieri sera, la Cascella ha condiviso due Instagram Stories piuttosto eloquenti. A chi le chiedeva come mai non seguisse più Alessandra sui social, ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 dicembre 2020) Sembrerebbe essersi rotto qualcosa di irreparabile tra. Tra le due influencer, infatti, c’è sempre stato un legame di amicizia e stima che non era stato minato neanche dal fidanzamento dicon, ex marito die padre di sua figlia. Le due donne, anzi, avevano sempre mostrato ottimie oggi,è felice accanto ad un altro uomo, amico anche lui di. Insomma, una bella famiglia allargata. Eppure qualcosa è cambiato. Ieri sera, laha condiviso due Instagram Stories piuttosto eloquenti. A chi le chiedeva come mai non seguisse piùsui social, ...

IsaeChia : #KarinaCascella interrompe i rapporti con #AlessandraGallocchio (ex?) compagna di #SalvatoreAngelucci: “Non fa più… - pardonmypandora : Stavo parlando con mia madre durante questo break pubblicitario targato gregorelli, e siamo giunte alla conclusione… - mattiapale78 : Conduzione Top,ora ve lo dico non mi sbagliate gli opinionisti,voglio Karina Cascella in quel ruolo,non Pupo2 la ve… - CiaoComodino_ : In questi talk una come karina Cascella non dovrebbe mai mancare, le basi le basi #noneladurso - baerenike : Immaginatevi Karina Cascella al #gfvip . Si è notato che voglio vipere e giocatori potenti? Se fanno entrare altri comodino, boicotto. -