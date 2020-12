Giro di vite sul Natale, controlli a tappeto. Nelle strade 70 mila agenti (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic – Arriva un ulteriore Giro di vite sul Natale, con controlli a tappeto sulle strade che verranno effettuati da 70 mila agenti. L’annuncio arriva dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo”. Così a Sky Tg24 la titolare del Viminale anticipa come saranno i controlli per tenere gli italiani tappati in casa durante le festività natalizie. “Sicuramente faremo dei controlli più incisivi alle frontiere e negli aeroporti per chi entra e chi esce – precisa -. Dobbiamo stare davvero attenti perché l’esperienza di quest’estate non è stata un’esperienza positiva. Dobbiamo evitare una terza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic – Arriva un ulterioredisul, consulleche verranno effettuati da 70. L’annuncio arriva dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70unità, che saranno addette a questo tipo di controllo”. Così a Sky Tg24 la titolare del Viminale anticipa come saranno iper tenere gli italiani tappati in casa durante le festività natalizie. “Sicuramente faremo deipiù incisivi alle frontiere e negli aeroporti per chi entra e chi esce – precisa -. Dobbiamo stare davvero attenti perché l’esperienza di quest’estate non è stata un’esperienza positiva. Dobbiamo evitare una terza ...

