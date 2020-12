Basket, Serie A1 2020/2021: risultati e classifica (Di domenica 6 dicembre 2020) I risultati e la classifica del campionato di Serie A1 2020/2021. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito la classifica e tutti i risultati. classifica AX Armani Exchange Milano 20 Happy Casa Brindisi 18 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 Umana Reyer Venezia 10 Segafredo Virtus Bologna 10 Banco di Sardegna Sassari 10 Dolomiti Energia Trento 10 Openjobmetis Varese ... Leggi su sportface (Di domenica 6 dicembre 2020) Ie ladel campionato diA1. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito lae tutti iAX Armani Exchange Milano 20 Happy Casa Brindisi 18 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 Umana Reyer Venezia 10 Segafredo Virtus Bologna 10 Banco di Sardegna Sassari 10 Dolomiti Energia Trento 10 Openjobmetis Varese ...

