Andare in pensione nel 2021: ecco chi potrà farlo (Di domenica 6 dicembre 2020) Nell'ultimo periodo, a causa del Coronavirus ci sono stati dei cambiamenti e delle novità in molti ambiti economici e non solo. Oggi noi andremo a capire insieme com'è possibile Andare in pensione nel 2021 e soprattutto chi può Andare in pensione, dato ci sono necessari dei requisiti. Ebbene iniziamo subito con il dire che nel 2021 i requisiti per Andare in pensione restano immutati, quindi valgono gli stessi vigenti in questo 2020. Tra il 2021 e il 2022 non sono previsti degli adeguamenti dell'età pensionabile con le speranze di vita. Un nuovo incremento, invece, ci dovrebbe essere nel 2023. Anche per quanto riguarda le misure di flessibilità introdotte negli ultimi anni non ci dovrebbero essere dei cambiamenti, Quota 100 resterà in ...

