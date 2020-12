Ancora pioggia e neve in Bergamasca Vigili del fuoco in partenza per l’Emilia (Di domenica 6 dicembre 2020) Il maltempo continua in tutta Italia e anche sulla Bergamasca continua a piovere e a nevicare. Fortunatamente non ci sono interventi di rilievo sul nostro territorio che hanno richiesto l’azione dei Vigili del fuoco. La colonna mobile di Bergamo è però pronta per partire: destinazione probabile l’Emilia dove nel Modenese il fiume Panaro è esondato. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 6 dicembre 2020) Il maltempo continua in tutta Italia e anche sullacontinua a piovere e a nevicare. Fortunatamente non ci sono interventi di rilievo sul nostro territorio che hanno richiesto l’azione deidel. La colonna mobile di Bergamo è però pronta per partire: destinazione probabiledove nel Modenese il fiume Panaro è esondato.

Piogge di fortissima intensità e scirocco fino a 100 all'ora. La mappa dei danni Lucca, 6 dicembre 2020 - Pioggia forte e vento hanno messo a dura prova il territorio di Lucca e provincia e il servizi ...

METEO – Fronte di MALTEMPO investe il sud ITALIA, NUBIFRAGI in arrivo nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Forte maltempo sferza sull\'Italia Anche nella giornata odierna lo scorrimento delle correnti polari sulla nostra Penisola hanno portato condizioni di maltempo generalizzato con nubifragi persistenti ...

