Stefano D' Orazio | chi sono i suoi figli

Stefano D'Orazio non è mai diventato padre ma ha cresciuto come una figlia Silvia Di Stefano la primogenita di Lena Biolcati con cui il batterista ha avuto una lunga relazione. Stefano D'Orazio non ha avuto figli ma è stato considerato come un padre da Silvia Di Stefano, figlia della cantante Lena Bolcati, che a sua volta ha intrapreso la sua carriera nel mondo della musica. Il 30 settembre 2009 D'Orazio lasciò i Pooh e salutando i fan scrisse "Ho rotto bacchette e amicizie troppo grandi per sopportare le mie eterne lontananze, ho tenuto a battesimo i figli degli altri senza avere mai avuto il coraggio di farne uno mio, ho messo ..."

