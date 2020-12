Scuole chiuse e aperte, divisione delle Regioni per fasce e ordinanze. In zona rossa resta l’Abruzzo (Di sabato 5 dicembre 2020) Dal 7 gennaio rientreranno a scuola gli studenti delle superiori per una quota pari al 75%. Il quadro con le nuove ordinanze del ministro Speranza e regionali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020) Dal 7 gennaio rientreranno a scuola gli studentisuperiori per una quota pari al 75%. Il quadro con le nuovedel ministro Speranza e regionali. L'articolo .

CalabriaTw : Scuole chiuse da un mese e DAD forzata. Il ministro #Azzolina che esulta per la consegna di quei 2,4 milioni di ban… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Le Regioni: piste di sci aperte e scuole chiuse - GrimoldiPaolo : Italia in ginocchio economicamente, emergenza sanitaria, le #scuole superiori restano chiuse ma per la maggioranza… - cimbolano : Mesi di ritardo nelle consegne e scuole chiuse. Un capolavoro, proprio. #Ridicoli. - Mario_Deluca_1 : RT @GabrieleIuvina1: Ogg!! Ed é pure un vanto, certo. E a cosa sono serviti se le scuole le avete chiuse ugualmente? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuole chiuse e aperte, nuovi colori e ordinanze per Regione Orizzonte Scuola L’isolamento può distruggere la nostra scuola

Gabriele Toccafondi* Il nostro è l’unico paese ad aver fermato tutti gli istituti di ogni ordine e grado per 100 giorni, da marzo a giugno. Siamo l’unico paese che ha chiuso le superiori da ottobre fi ...

Zona arancione e zona gialla, ecco cosa cambia per le regioni da domenica. Scarica il pdf

Cosa cambia da domenica col passaggio di Campania, Toscana, Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano in zona arancione e Marche, Friuli ...

Gabriele Toccafondi* Il nostro è l’unico paese ad aver fermato tutti gli istituti di ogni ordine e grado per 100 giorni, da marzo a giugno. Siamo l’unico paese che ha chiuso le superiori da ottobre fi ...Cosa cambia da domenica col passaggio di Campania, Toscana, Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano in zona arancione e Marche, Friuli ...