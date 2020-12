Quarantena | autocertificazioni | spostamenti e controlli | le linee guida del Viminale per Natale

Leggi su tpi

(Di sabato 5 dicembre 2020) Covid e, le raccomandazioni delLa circolare delfirmata dal prefetto Bruno Frattasi, capo di Gabinetto della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, per l’applicazione dell’ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre varato dal governo con le misure di contenimento al Covid in previsione delle feste die Capodanno. Vietatitra comuni nelle festività “Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto ditra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”.”Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva – ...