Pd | Bettini | ' serve forza più ampia e unitaria | prima cominciamo questo lavoro meglio è'

(Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Per l'Ialia fu decisivo il '92 con il crollo dei partiti di massa, per 30 anni nel dopoguerra garanzia per l'inveramento della Costituzione e facitori di democrazia nelle istituzioni e dello Stato. Come ha reagito la sinistra a tali sconvolgimenti, ha pensato a nuove forme, è stata all'altezza? No, non siamo stati altezza. Dalla crisi del passato non è sorto un punto di vista critico adeguato al nuovo tempo e non è stata tentata una nuova visione del mondo e della società". Lo dice Goffredointervendo all'evento organizzato da Italianieuropei su 'Il cantiere della sinistra'. "La sinistra ha risposto con il governo e ancora il governo. Ma la risposta è stata questa, non accompagnata da altro" e "il nostro tentativo di tirare per i capelli il corpaccione sociale, lo ha fatto andare in brandelli, al punto di una divisione netta tra una ...