Marc Marquez resta in ospedale: lo spagnolo ha un'infezione, serve un trattamento antibiotico (Di sabato 5 dicembre 2020) Marc Marquez si è sottoposto al terzo intervento all'omero del braccio destro un paio di giorni fa. L'operazione chirurgica (la terza nel giro di sei mesi) ha richiesto circa otto ore ed è ben riuscita secondo lo staff medico dell'Hospital Ruber International di Madrid. Il sei volte Campione del Mondo di MotoGP dovrà però restare ricoverato presso la struttura sanitaria ancora per qualche giorno. Da un comunicato stampa diffuso dalla Honda, infatti, si legge che le "colture emerse durante l'intervento di pseudoartrosi hanno confermato che c'era una precedente infezione nella frattura". Lo spagnolo si sottoporrà a un "trattamento antibiotico specifico nelle prossime settimane". Il fenomeno iberico non ha davvero pace e il suo 2020 è stato durissimo. Si era fratturato l'omero cadendo ...

