M5S, scoppia la rissa sul Mes: «Crimi, Bonafede e Di Maio devono chiedere scusa, altrimenti "ciao"»

Una spaccatura netta. Volano parole grosse all'assemblea dei gruppi M5S su Zoom. Il Mes provoca le ire di molti grillini che gridano al tradimento. Il Movimento, che continua a perdere eletti, ne esce con le ossa rotte. A quanto apprende l'Adnkronos, la senatrice Bianca Laura Granato attacca duramente i vertici del M5S e il governo: «Crimi, Bonafede e Di Maio avrebbero dovuto chiedere scusa. Hanno agito senza mandato parlamentare e contro il programma del Movimento». La replica stizzita di Crimi: «Io questo intervento non lo tollero, è ingiurioso».

M5S, i ribelli: «Non ci fate nemmeno parlare»

Ma l'ira dei ribelli M5S esplode. La deputata Manuela Corda – tra i firmatari della lettera anti-Mes – critica la gestione del confronto. «Questo è fascismo», dice. «Una conduzione che non ci ...

