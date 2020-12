Bollette, tasse, mutui: stangata in arrivo per i Comuni terremotati (Di sabato 5 dicembre 2020) Gabriele Laganà Arera non vuole prorogare le agevolazioni in vigore fino ad oggi. I cittadini delle aree terremotate del Centro Italia rischiano di dover pagare anche gli arretrati delle Bollette Uno tsnunami dopo il terremoto. È quello che si sta per abbattere su circa 400mila cittadini dei 138 Comuni di Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo colpiti dai sismi che negli anni scorsi hanno fatto tremare il Centro Italia. Ma l’onda anomala in questione non riguarda l’acqua del mare bensì le Bollette di luce e gas. A spiegare quanto sta per accadere è Il Messaggero che ricorda come, in base alle leggi sullo stato di emergenza, gli utenti di quelle aree, anche quelli che non hanno un immobile lesionato, non pagano le Bollette, né i costi fissi né i consumi. Purtroppo per loro questa agevolazione terminerà a fine ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Gabriele Laganà Arera non vuole prorogare le agevolazioni in vigore fino ad oggi. I cittadini delle aree terremotate del Centro Italia rischiano di dover pagare anche gli arretrati delleUno tsnunami dopo il terremoto. È quello che si sta per abbattere su circa 400mila cittadini dei 138di Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo colpiti dai sismi che negli anni scorsi hanno fatto tremare il Centro Italia. Ma l’onda anomala in questione non riguarda l’acqua del mare bensì ledi luce e gas. A spiegare quanto sta per accadere è Il Messaggero che ricorda come, in base alle leggi sullo stato di emergenza, gli utenti di quelle aree, anche quelli che non hanno un immobile lesionato, non pagano le, né i costi fissi né i consumi. Purtroppo per loro questa agevolazione terminerà a fine ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollette tasse "Tredicesima 2020 andrà in prestiti, mutui, bollette e tasse" Adnkronos Tari, caos nel Napoletano: «Bollette inviate anche alle persone morte 22 anni fa»

La tassa sui rifiuti recapitata anche ai cittadini defunti oltre 20 anni fa. Accade a Marano, dove l'ente cittadino sta inviando nelle case dei contribuenti le richieste per i ...

Fenailp: Governo condanna l’economia, “Pagheremo le tasse nel 2022”

Fenailp: Governo condanna l'economia, "Pagheremo le tasse nel 2022"

Lo avevamo annunciato già durante la prima fase di pandemia, lo scorso Aprile, da quando da oltre due mesi la gran parte delle Imprese Italiane erano chiuse, fatte salve quelle poche beneficiari ...

