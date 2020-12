Alfonso Signorini, risveglio traumatico per i Fan: la brutta notizia poco fa (Di sabato 5 dicembre 2020) I contenuti del dpcm delle feste che generano commenti e proteste e la competizione televisiva tra le ammiraglie che ancora non si allenta, tra gli elementi chiave della griglia di venerdì 4 dicembre. Contro Antonella Clerici di nuovo nella prima serata di Rai1 con la seconda puntata di The Voice Senior (sul palco è passato anche Giulio Todrani, padre di Giorgia) è di nuovo tornato alla sua seconda collocazione settimanale Alfonso Signorini con il Grande Fratello (ieri è uscito dalla casa Francesco Oppini), dopo il flop della fiction di produzione di Canale 5, Il silenzio dell’acqua 2, spostato al mercoledì. (Continua..) Vivace, inoltre, è rimasto il confronto tra Maurizio Crozza, Diego Bianchi, Roberto Giacobbo, Gianluigi Nuzzi, vinto ancora nettamente da Nove. Ancora flop, inoltre, ha fatto il nuovo talk territoriale di Rai3, Titolo Quinto. ... Leggi su howtodofor (Di sabato 5 dicembre 2020) I contenuti del dpcm delle feste che generano commenti e proteste e la competizione televisiva tra le ammiraglie che ancora non si allenta, tra gli elementi chiave della griglia di venerdì 4 dicembre. Contro Antonella Clerici di nuovo nella prima serata di Rai1 con la seconda puntata di The Voice Senior (sul palco è passato anche Giulio Todrani, padre di Giorgia) è di nuovo tornato alla sua seconda collocazione settimanalecon il Grande Fratello (ieri è uscito dalla casa Francesco Oppini), dopo il flop della fiction di produzione di Canale 5, Il silenzio dell’acqua 2, spostato al mercoledì. (Continua..) Vivace, inoltre, è rimasto il confronto tra Maurizio Crozza, Diego Bianchi, Roberto Giacobbo, Gianluigi Nuzzi, vinto ancora nettamente da Nove. Ancora flop, inoltre, ha fatto il nuovo talk territoriale di Rai3, Titolo Quinto. ...

